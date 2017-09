Семейство Тръмп сервира храна в приют за хора, останали без подслон заради Харви (СНИМКИ)

Mr. Trump can I get a picture... You're so beautiful..oh thank you Jesus🙏 wait dont forget your food 😉😊



My @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/uq1jdD9sbt — cℓιηтση мιcнαεℓ (@crusher614) 3 септември 2017 г.

Доналд и Мелания Тръмп се срещнаха с пострадали от урагана Харви (СНИМКИ)

trump caught hoarding food from hurricane victims!! he needs to be stopped! pic.twitter.com/2Y3MGrT6IU — Dr Worm🔹 (@BasedDrWorm) 3 септември 2017 г.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ БЕДСТВИЕТО В ТЕКСАС

Trump hugs children, serves food in Houston as city fights back from flooding https://t.co/vyWdOEmCGf pic.twitter.com/YrzF4QGS7h — Reuters Top News (@Reuters) 2 септември 2017 г.

, за да се срещне с пострадали от урагана Харви, който опустоши града и големи райони от щата Тексас, предадоха световните агенции.Двамата помогнаха заси заради бурята.в обекта с площ 65 000 квадратни метра.Това е второто посещение на президента на САЩ в пометения от Харви Тексас. Тръмп поиска от Конгреса. Очаква се преговорите във Вашингтон за бюджета да бъдат трудни, отбелязва Ройтерс.Това е първото природно бедствие в Съединените щати, откакто президентът встъпи в длъжност през януари. Тръмп увери репортерите в приюта, че неговата администрацияна опустошените от бурята райони. "Ще подпишем много документи, за да получим парите", каза той.и си говореше с хора, настанени в приюта, заедно с губернатора на Тексас, републиканеца Грег Абът. Мелания, с навити ръкави на синята си блуза, прегърна една жена и си побъбри с дете., коментира Доналд Тръмп срещите си с деца."Благодаря ви, господине", се чуваше от приюта, докато. Посещението може да има политически оттенък за Тръмп, който бе разкритикуван, че при първата си визата в района, във вторник,, отбелязва Ройтерс.Агенцията посочва, че според проучване, което тя е извършила заедно с института Ипсос,. По-късно днес президентът на САЩ ще посети Лейк Чарлз в Луизиана - другия американски щат, който пострада от Харви.