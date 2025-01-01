Нов регламент за вноса на енергоемки стоки от страни извън Европейския съюз (ЕС) влиза в сила от 1 януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Той е в изпълнение на Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ), въведен преди две години за митническата територия на ЕС. В механизма са разписани правилата за налагане на въглеродна такса на границата за вноса на определени продукти, произхождащи от трети страни, под формата на закупуване на сертификати за емисии.

Идеята на този механизъм е щом европейските фирми плащат за своите въглеродни емисии при производство на стоки, и вносителите също да бъдат облагани, за да има честна конкуренция, посочиха от МОСВ. Целта е чрез насърчаване на намаляването на емисиите от оператори в трети страни глобалните въглеродни емисии да бъдат намалени.

От екоминистерството добавиха, че от регламента ще бъдат засегнати вносители на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород от държави извън ЕС, които от 1 януари 2026 г. няма да могат да извършват дейността си, ако нямат статус на „Одобрен декларатор“. Фирмите вносители на посочените стоки от страни извън ЕС е необходимо да направят постъпки пред националния компетентен орган – Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), за придобиване на статус на „Одобрен декларатор“.

В следващите месеци от МОСВ ще информират за всеки следващ етап от прилагането в България на МКВЕГ. След като са придобили статус „Одобрен декларатор“, вносителите на енергоемки стоки ще трябва да посочват колко въглероден диоксид е отделен при производството на внесената стока, както и да предоставят информация как е изчислено това количество. За всяко декларирано количество емисии те ще трябва да закупуват съответен брой сертификати. Цената им ще се определя от Европейската комисия и ще е свързана с цената на разрешителните за замърсяване, които плащат европейските фирми, информират още от МОСВ.

Механизмът обхваща всички дружества, които внасят стоки от трета държава на митническата територия на ЕС. От прилагането му е изключен само вносът от държави, които участват в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) или са свързани с нея. В момента това са държавите Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и териториите Бьосинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута, Мелила.

Не е предвидено отлагане или гъвкавост при прилагането на този механизъм за България, както и облекчения или преходни механизми за българските вносители. По тази причина ИАОС планира поредица от срещи с браншови организации с цел членовете им да бъдат подпомогнати за ефективното внедряване на механизма в България. За преодоляване на предизвикателствата пред българските оператори е предвидено и участие на представители на агенцията в технически и експертни групи, организиране на дейности, насочени към персонала и др.

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия може да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е изменение на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.