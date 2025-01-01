Криминалисти от Пазарджик иззеха марихуана от нива в землището на село Пищигово, съобщиха от полицията.

На 13 август екипи от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик провели полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на дрога.

МВР

В изоставена нива, намираща се в землището на пазарджишкото село Пищигово органите на реда заловили 37-годишен местен жител. Той бил засечен в момент на полагане на грижи за насаждения от рода на конопа.

Иззети са общо 6 растения с височина между 140 и 230 сантиметра. Общото тегло на откритата зелена листна маса е малко над 7.5 килограма.

Мъжът е задържан в ареста на РУ-Пазарджик, а спрямо него е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.