Доналд и Мелания Тръмп се срещнаха с пострадали от урагана Харви (СНИМКИ)

, за да се срещне с пострадали от урагана Харви, предаде Франс прес. Природното бедствие опустоши огромния пристанищен град с

Самолетът на американския президент кацна във военната база "Елингтън фийлд".. Президентът на САЩ вече посети във вторник засегнатия от Харви Тексас. Тогава обаче Тръмп нямаше възможност да се срещне с пострадали от бурята.По-късно днес президентът на САЩ ще посети Лейк Чарлз в Луизиана - другия американски щат, който пострада от Харви., написа в Туитър Тръмп на отпътуване от Вашингтон.

Президентът на САЩ, че при първото си посещение на засегнатите райони, отбелязва Асошиейтед прес., когато се е качила на самолета една визита, която е имала за цел да бъде показана подкрепа за хора, които са загубили всичко. Тогава освен това на шапката й бе изписано съкращението ПДНСЩ (Първа дама на Съединените щати).

Melania Trump changes into her #HarveyRelief uniform (denim +Texas Hat+ sneakers) Going for I-told-you-so moment pic.twitter.com/L5tWGnK0Uq