Земетресението с магнитуд 5,4 по Рихтер, което бе е регистрирано в 12:59 часа местно време вчера в Симав, Западна Турция, се e почувствало осезаемо в Истанбул, Балъкесир, Бурса, Биледжик и Измир и е предизвикало силна паника. Това събщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

Турски сеизмолози предупредиха, че районът на земетресението е силно тектоничен и с активни разломи, поради което има потенциала да предизвика силни трусове.

“В района се наблюдава анормална тектонична активност. В разломната зона Симав, която започва от Съндъргъ и се простира до Афион, а след това от Афион до Коня и Афион-Акшехир, между Западна Турция и Централен Анадол, са се разкъсали множество по-големи и по-малки разломи. Поради това районът е много крехък и динамичен. Тази зона има потенциала да предизвика земетресения с магнитуд над 5-а или 6-а степен”, заяви проф. д-р Сюлейман Пампал пред "СиЕнЕн Тюрк".

Друг учен, проф. д-р Шенер Юшюмезсой, отправи много сериозно предупреждение:

“Разломът Симав е един от най-активните. Около този главен разлом има разкъсвания. Вчерашното земетресение от 5,4 по Рихтер е последица от разкъсванията около главния разлом. Тези разкъсвания се случват около главния разлом, поради което може и да достигнат 6,5 по Рихтер. През 2011 г. в този район стана земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер”, заяви ученият пред вестник "Карар".

Сайтът Хаберлер припомня, че същият учен бе предупредил преди месец за силна активност в разломната зона Симав.