САЩ ще присъстват на срещата в Европа за Украйна през уикенда, ако има шансове за напредък по споразумението за прекратяване на огъня, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Вашингтон предлага изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", пише БНР .

Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че Вашингтон ще изпрати представител за участие в преговорите в Европа за Украйна, ако има добри шансове за напредък по споразумението за прекратяване на огъня. Не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки, посочи американският президент.

Според украинския президент Володимир Зеленски, американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев. Тази област ще се превърне в "специална икономическа зона" или "демилитаризирана зона", добави украинският президент.

По думите на Зеленски, Вашингтон предлага също изтегляне на руските войски от украинските Сумска, Харковска и Днепропетровска област, но оставането им в Херсонска и Запорожка област. Той обясни, че контролът над Донецка област и статутът на Запорожката атомната електроцентрала са двата основни въпроса, които остават нерешени в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Украйна е готова на демилитаризирана зона в Донбас

Същевременно Украйна настоява за армия от 800 000 войници, съгласно преработената версия на мирния план на САЩ. Наблюдателите обаче се съмняват, че армията все още разполага с толкова войници в действителност. За да компенсира численото си неравенство спрямо Русия, Киев очаква западните му съюзници да допринесат значително за военните разходи в случай на мирно споразумение.

На този фон боевете продължават. Руският президент Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов обявиха вчера превземането на източния украински град Северск.

Путин похвали войските и обяви, че стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руската армия. По думите му, завладяването на регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие напредва.