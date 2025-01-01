От Елисейкия дворец съобщиха, че днес ще се проведе нова среща на лидерите на т.нар. „коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна.

Срещата ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, предаде Reuters. "Коалицията на желаещите" се ръководи от Великобритания и Франция.

Британският премиер Киър Стармър ще се включи в разговора, който ще се състои следобед, потвърдиха от Даунинг стрийт.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху Киев да приеме американския план за прекратяване на войната.

По-ранната версия на предложението, изготвено от Вашингтон, бе критикувана от съюзниците на Украйна като прекалено благоприятна за Русия.

На 9 декември украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе нови избори, ако може да бъде гарантирана сигурността на страната му.

В понеделник, 8 декември, европейските партньори на Украйна демонстрираха подкрепа за Зеленски, като изразиха скептицизъм към някои части от последното американско предложение.