Откритият диалог между НАТО и индустрията е от основно значение, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на НАТО за отбранителната индустрия (NATO Industry Forum 2025), който започна вчера в Букурещ и продължава днес, предаде агенция Аджерпрес.

Събитието се организира от Върховното съюзно командване по трансформацията (SACT), Отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО и румънското Министерство на националната отбрана. Форумът събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.

Генералният секретар на НАТО описа форума като едно от най-важните събития от този тип, посочва Аджерпрес.

„Вие сте индустриалната част на нашия компонент за отбрана и възпиране“, каза генералният секретар на НАТО, обръщайки се към участниците във форума. Той подчерта „силата на иновациите“ в тази сфера.

Марк Рюте е в Румъния за ключови срещи за укрепване на източния фланг на НАТО

Рюте отбеляза, че Румъния ще увеличи разходите си за отбрана на 3,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г.

Говорейки за отбранителната и възпираща роля на НАТО, той подчерта концепцията „мир чрез сила“. „НАТО ще играе своята роля, а вие – вашата“, каза Рюте, обръщайки се към участниците във форума.

„Непредизвиканата война на Русия срещу Украйна е пример за заплаха. Опасността от Русия няма да отмине с войната. Тя ще продължи да бъде дестабилизираща сила и не е единствена“, посочи генералният секретар на НАТО и допълни, че алиансът трябва да бъде подготвен за „конфронтация в дългосрочен план“.

Марк Рюте пристигна вчера на първото си официално посещение в Румъния в качеството на генерален секретар на НАТО. Той имаше срещи с президента Никушор Дан, с премиера Илие Боложан и с председателите на двете камари на румънския парламент.