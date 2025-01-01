Стратегическите учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които започнаха на 12 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.

Ученията са включвали: масирано използване на безпилотни летателни апарати, наземни роботизирани системи и системи за радиоелектронна борба; отработване на щурмови операции с мотоциклети, бъгита и АТВ-та; противодействие на вражески безпилотни апарати с различни средства; ефективно използване на системи за противовъздушна отбрана, високоточни боеприпаси и съвременни контрабатарейни оръжия.

Министерството отбеляза, че над 100 представители на военнодипломатическия корпус и чуждестранни гости от 55 държави са наблюдавали ученията на полигона в Мулино. Присъствали са 25 чуждестранни делегации, като 16 държави са изпратили представители, а шест – военни контингенти за участие.