От днес до 16 септември на територията на Беларус са планирани големи съвместни учения на руската и беларуската армия с името "Запад 2025". Очаква се в маневрите да участват около 13 хиляди военнослужещи.

По данни от Беларус ученията ще се проведат близо до Борисов, град на изток от столицата Минск. На полигоните в района на града и село Белая лужа ще бъдат задействани подразделения на сухопътните войски, артилерията, противовъздушната отбрана и авиацията на беларуската армия. От руска страна ще участват подразделения на Московския и Лениградския военен окръг. Ще бъдат отработени елементи от прилагането на тактическо ядрено и на руския комплекс "Орешник" с едноименната хиперзвукова ракета.

Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус

Това поставя НАТО в състояние на тревога, дни след като Полша обвини Москва в ескалиране на напрежението чрез прелитане на дронове през нейното въздушно пространство. В същото време руските сили настъпват по разтеглената фронтова линия в Украйна и ескалират въздушните атаки срещу украински градове.

Членовете на източния фланг на НАТО, които граничат с Беларус – Полша, Литва и Латвия – са в повишена готовност заради ученията. И трите страни засилиха мерките за сигурност, а Полша нареди пълно затваряне на границата си с Беларус за времето на ученията, предаде АФП.

Полският министър-председател Доналд Туск предупреди за „критични дни“ за страната си. Той заяви, че Полша е по-близо до „открит конфликт“ от всякога след Втората световна война, след като Полша и нейните съюзници от НАТО изпратиха изтребители, за да свалят руски дронове, летящи в нейното въздушно пространство на 10 септември сутринта.

Премиерът Туск след атаката с дронове: Руската пропаганда цели паника, не се поддавайте

Москва омаловажи опасенията. „Това са планирани учения, които не са насочени срещу никого“, каза на 11 септември прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, отхвърляйки твърдението на Полша, че ученията са „агресивна“ демонстрация на сила.

Украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение относно намеренията на Москва. „Смисълът на такива действия от страна на Русия определено не е защитен и е насочен точно срещу не само Украйна“, заяви той в Киев.