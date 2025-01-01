Позицията на България е ясна - осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод напрежението между Полша и Русия заради руските дронове в небето около Варшава.

"Считаме го за непровокирано и изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това е координационна среща, на този етап няма предвидена среща на друго ниво", допълни премиерът.

Руски дронове над Полша: Варшава говори за „безпрецедентна заплаха“ от десетилетия (ОБЗОР)

По думите му случилото се е ненужна провокация.

"Това не спомога за успокояване на обстановката между Русия и държавите от ЕС, от една страна, между Русия и членовете на Алианса, от друга страна. Напротив, дава все повече аргументи за това, което ние в момента в коалицията на желаещите се обединяваме, че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че съюзът има необходимата отбранителна способност и готовност да пресече всякакви опити и на провокация, и на агресия", заяви Росен Желязков.

МВнР министърът за напрежението по оста Полша-Русия: Член 4 на НАТО не означава война

Вчера Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Малко по-късно Варшава поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. На въпрос дали при евентуална ескалация на напрежението по оста Полша-Русия може да бъде активиран и чл. 5, премиерът Желязков заяви, че на този етап няма основание за това.