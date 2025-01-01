Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война, каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев. Той е в Благоевград на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

"Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната", каза министърът и допълни: "Надявам се, че сме близо до развръзката на това кръвопролитие, но очевидно Руската федерация не желае мир".

Българският външен министър изрази солидарност с Полша. "Това е смисълът на НАТО и на нашата съвместна работа по осигуряване на сигурността и отбраната на алианса", посочи той.

По думите на министър Георгиев, предстои да бъдат насрочени консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО.

"Не са много случаите, в които се е прибягвало до тази мярка. Това е смисълът на тези консултации – да се приемат най-адекватните възможни действия, добави той. Усилването на нашите отбранителни способности и инвестирането в тях са изграждане на капацитет, който да не позволява на някого да смята, че може да злоупотребява с международните правила. Научили сме, че за съжаление Руската федерация злоупотребява с международното състояние на сигурността", каза Георгиев.

Той коментира още, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация.

"Няма обща европейска позиция след атаката. Всяка държава, включително и България, изрази тревога от нарастващото напрежение", добави министърът.