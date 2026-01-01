Семейство Джоли скърби за легендарния текстописец Чип Тейлър, чичо на Анджелина Джоли, който е починал на 86-годишна възраст. Почитанa фигура в музикалните среди, Чип оставя след себе си наследство, обхващащо десетилетия, жанрове и поколения, пише сп. Hello.

Новината за смъртта му беше съобщена от неговия близък приятел и музикант Били Вера, който му отдаде сърдечна почит в социалните мрежи. „Почивай в мир: Чип Тейлър, мой приятел и ментор в писането на песни“, написа той. Анджелина и баща ѝ Джон Войт все още не са направили публичен коментар.

Chip Taylor, Songwriters Hall of Fame Member Who Wrote 'Wild Thing' and 'Angel of the Morning,' Dies at 86 https://t.co/TxF0r9brzb — Variety (@Variety) March 24, 2026

Роден като Джеймс Уесли Войт в Йонкърс, щата Ню Йорк, Тейлър произхожда от семейство с дълбоки творчески корени. Най-емблематичното му постижение остава „Wild Thing“ - заразителен хит, станал известен в изпълнение на The Troggs през 1966 г. Песента е изпълнявана от безброй артисти, утвърждавайки мястото си в историята на рока. Малцина биха предположили, че толкова проста, почти първична композиция ще се превърне в една от най-разпознаваемите песни на всички времена.

Но талантът на Чип далеч не се изчерпва с един хит. Той е автор и на „Angel of the Morning“ - песен с трайна популярност в различни интерпретации, най-вече в изпълнение на Merrilee Rush, а по-късно и на Juice Newton.

През цялата си кариера Тейлър демонстрира рядка гъвкавост, преминавайки безпроблемно между рок, кънтри и поп. Неговото писане се отличава с характерна комбинация от искреност, мелодичност и емоционална яснота – качества, които му печелят уважението не само на публиката, но и на колеги музиканти и представители на индустрията.