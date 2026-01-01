Петролните запаси на държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са намалели през май до най-ниското си равнище от 1990 г., след като правителствата започнаха да освобождават резерви, за да компенсират блокирането на доставките на суров петрол от Персийския залив по време на войната в Близкия изток, съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ).

В месечния си доклад агенцията посочва, че от началото на конфликта запасите в страните от ОИСР са намалели със 163 милиона барела.

„Въпреки значителния спад в търсенето на суров петрол и рафинирани продукти, буферите в системата продължават да се изчерпват с рекордни темпове“, се казва в доклада, цитиран от АФП.

За да облекчи последиците от рязкото поскъпване на петрола вследствие на фактическото затваряне на Ормузкия проток от Техеран, МАЕ организира координирано освобождаване на 400 милиона барела от стратегическите резерви на световния пазар.

Към 12 юни вече са били освободени 252 милиона барела.

„Очаква се темпът на освобождаване на извънредните запаси да се забави донякъде през юни и юли“, отбелязва агенцията след обявеното тази седмица споразумение за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари с американски и израелски удари срещу Иран.

Въпреки това високите цени ще продължат да оказват сериозен натиск върху търсенето през настоящата година, като се очаква то да намалее с 1,1 милиона барела дневно спрямо нивата от 2025 г.

„Очакваме растежът да се възстанови до 2 милиона барела дневно през 2027 г., тъй като нормализирането на търговските потоци, по-ниските цени на петрола и подобряващите се икономически перспективи ще подкрепят възстановяването“, посочва МАЕ.