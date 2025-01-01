Демонстранти се събраха пред търговския център "Бе Аш Ве Маре" (BHV Marais) в Париж днес, за да изразят недоволството си от откриването на първия магазин на китайската платформа за бърза мода Shein. Това съобщи Reuters.

Десетки клиенти, очакващи отварянето на новия обект в 13:00 ч. местно време, също се наредиха на опашка пред универсалния магазин. На място бяха и полицаи от жандармерията за борба с безредиците.

БТА / АП / Aurelien Morissard

Магазинът на Shein предизвика бурни реакции сред депутати от различни партии и политици, включително кмета на Париж Ан Идалго, както и сред търговци, които твърдят, че бизнес моделът на на китайската компания е нечестен и подкопава търговията във Франция.

Франция може да забрани Shein заради продажбата на кукли, наподобяващи деца

В сряда Shein направи опит да покаже, че може да окаже положително влияние върху френските търговци, като предложи промоция за откриването - сумата, похарчена от клиентите им, се връща като ваучер за пазаруване в други магазини в BHV Marais.

БТА / АП / Aurelien Morissard

Припомняме, че откриването на секс кукли, наподобяващи деца, в сайта на Shein породи още по-голямо възмущение, като френският финансов министър заплаши да забрани платформата. Компанията заяви, че е санкционирала продавачите и е наложила пълна забрана върху подобни артикули.