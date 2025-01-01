, предаде кореспондентът на БНР Катя Пеева. Все още горят десетки пожари. На много места се наложи през нощта да евакуират туристите.

На остров Хиос десетки туристи бяха прехвърлени с катери на морска охрана от плажа в друг район на острова. Изгоряха къщи, вили, хотел. Евакуираха дори пациентите на една от местните болници. Пожарникарите насочиха огъня към гората, за да не се разпространи повече в населени райони.

Огромни щети нанесе огъня в област Ахеа на Пелопонес. Там са засегнати много къщи, леки автомобили, малки семейни хотели и икономическата зона на Патра.

Все още е затворен пътят Патра - Пиргос. Над 200 пожарникари гасят на три места. По въздух действат самолети и хеликоптери. 25 села, които са и туристически райони, са евакуирани.

Дим покри остров Закинтос, където бяха евакуирани две поликлиники.

С мащабен пожар се борят огнеборци и доброволци и в Превеза в северозападна Гърция. 170 пожарникари със 70 водоносни коли правят опит да ограничат движението на огъня.

Все още духа силен вятър, който разраства огнищата.

Днес с висок риск от пожари са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море.