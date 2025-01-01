Големи пожари са избухнали в Кефалония, Фокида, Воница и Закинтос, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Пожарът в в района на Фараклата, Кефалония, е избухнал около 03:00 ч. местно време днес. Няма опасност за жилищните райони, съобщи за ERTNews президентът на общността Евангелос Маринакис. Огънят бушува в ниска растителност, започнало е въздушно гасене, а призори е било изпратено съобщение чрез 112, призоваващо жителите на Фараклата, Дилината и Давгата да се евакуират до Миртос.

Пожар е избухнал и в земеделско-горски район между селата Литакия, Агала и Килиоменос на Закинтос. На място действа целият противопожарен състав на острова с подкрепата на доброволци и Гражданска защита, започнало е и въздушно гасене. Изпратено е и предупреждение чрез 112 за евакуация от района на Агала към Кери.

#Φωτιά ξανά στη Ζάκυνθο, με χωριά να απειλούνται και ανθρώπους να εκκενώνουν τα σπίτια τους.

Η χρόνια έλλειψη πρόληψης, οι ανεπάρκειες σε μέσα και ο συνεχής αυτοσχεδιασμός δείχνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης!

Κάθε χρόνο τα ίδια!



pic.twitter.com/ozgD7aKhn3

„Пожарът в момента е до къщите, цялото село Агала е застрашено, тъй като гори гората до него, а пламъците се насочват и към селото Кери“, каза за ERTNews кметът на Закинтос, Йоргос Стасино̀пулос.

Онена стихия е обхванала и горски район в местността Палиамбела във Воница. Жителите са били призовани да бъдат готови за евакуация. Има сведения, че вече е изгоряла къща, каза Атанасиос Касолас, кмет на Актион – Воница.

Η #φωτιά στη Βόνιτσα έφτασε μέχρι την παραλία!

Εκεί που σβήνουν δηλαδή ανεξέλεκτες οι φωτιές τα τελευταία χρόνια αφού έχουν κάψει περιουσίες και έχουμε θρηνίσει νεκρούς όπως προχτές!

⚠️Η #φωτια φτάνει ΤΩΡΑ στα σπίτια!



pic.twitter.com/rA3069eskY

Пожари са избухнали днес сутринта и в Дафнос, Фокида, както и в горски район в Амотопос, област Арта. Засега няма опасност за населените места, но е подаден сигнал чрез 112 с призив жителите да се изтеглят към Кампи. Мобилизацията на противопожарните сили е била незабавна, а усилията са насочени към ограничаване на огъня, за да не се разпространи към населени или труднодостъпни райони.

Ситуацията е по-добра в Евинохори, Аталокарнания и Мандротопо, Теспротия, а пожарният фронт в горски район в Киммерия, Ксанти, е частично овладян.