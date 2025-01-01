Търговско-промишлената палата в Солун отправи искане към независимата данъчна служба в Гърция да следи камионите, идващи от и за България, за незаконен внос и износ, предаде БГНЕС.

Председателят на палатата Янис Масутис изпрати писмо до данъчната служба, в което се посочва, че получава жалби от много членове, че стоки преминават границата в двете посоки без фактури.

Граничният контрол вече не се извършва, след като България се присъедини към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г.