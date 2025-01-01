Хиляди пътници бяха блокирани на пристанището в Пирея днес, след като фериботите останаха акостирани поради бурни ветрове, засягащи голяма част от Гърция, предаде гръцкият вестник „Катимерини“.

Бреговата охрана наложи забрана за плаване от пристанищата Пирея, Лаврио, Рафина и фериботната линия Агия Марина – Неа Стира, която свързва Атика с остров Евия. Според метеорологичните власти се очаква поривите на вятъра да достигнат до 88 км/ч.

Забраната не се отнася за плавателни съдове, опериращи по маршрути до островите в Сароническия залив.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че пътниците, които е трябвало да се качат на ферибота за Цикладите в 06:45 ч. сутринта, са били информирани за закъснения, продължаващи поне до 13:00 ч., които засягат всички отпътувания от островите в Егейско море.

Желателно е пътуващите да се консултират с местните пристанищни власти, преди да тръгнат на път, подчертава изданието.