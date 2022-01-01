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В редица украински градове горят инфраструктурни съоръжения, включително летището в Чугуево, летищата в Херсон и Ивано-Франковск, предаде UNN.

Според очевидци в Херсон летището в града гори. Потребители на Telegram съобщават, че в покрайнините на Харков гори военното летище Чугуев. Тази сутрин е атакувано и гори и летището в Ивано-Франковск. В град Нежин (Черниговска област) беше обстрелван командно-контролният пункт на SES. В резултат на обстрела са ранени трима спасители.
БГНЕС

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