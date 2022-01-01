WATCH: Missile hits airport in Ivano-Frankivsk, Ukraine pic.twitter.com/EnskxXhpnq — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

, включително летището в Чугуево, летищата в Херсон и Ивано-Франковск, предаде UNN.Според очевидци в Херсон летището в града гори. Потребители на Telegram съобщават, че в покрайнините на ХарковТази сутрин е атакувано иВ град Нежин (Черниговска област) беше обстрелван командно-контролният пункт на SES. В резултат на обстрела