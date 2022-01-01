В редица украински градове горят инфраструктурни съоръжения, включително летището в Чугуево, летищата в Херсон и Ивано-Франковск, предаде UNN.
Според очевидци в Херсон летището в града гори. Потребители на Telegram съобщават, че в покрайнините на Харков гори военното летище Чугуев.
Според очевидци в Херсон летището в града гори. Потребители на Telegram съобщават, че в покрайнините на Харков гори военното летище Чугуев.
Тази сутрин е атакувано и гори и летището в Ивано-Франковск.
#BREAKING Chuguev military airport in the footage#kiev #UkraineRussia #Putin #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/S8uYClwYSy— James Zhang | PayBolt (@Mmmpieee) February 24, 2022
В град Нежин (Черниговска област) беше обстрелван командно-контролният пункт на SES. В резултат на обстрела са ранени трима спасители.
WATCH: Missile hits airport in Ivano-Frankivsk, Ukraine pic.twitter.com/EnskxXhpnq— BNO News (@BNONews) February 24, 2022