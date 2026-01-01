"Какво правиш, плашиш ме" - викове, паника и смъртоносен изстрел, произведен в областта на слепоочието. Това са последните мигове от живота на 17-годишния българин Бисер Иванов, пише италианският вестник "Република".

Нелепият инцидент е станал в късните часове на 19 април в апартамент в квартал Казерметте, покрайнините на град Лече. На шега или заради предизвикателство в компанията на 28-годишния му брат и семеен приятел, момчето насочило пистолет с калибър 7,65 към слепоочието си и произвело изстрел. Въпреки незабавното му транспортиране в болница "Вито Фаци", младежът не е оцелял.

Изданието отбелязва, че Иванов е изгубил майка си през януари. В Италия той пристигнал в началото на март заедно с брат си, а в Лече е бил приет в дома на бившия партньор на майка си.

"Не сме имали конкретни сигнали за него. Не е установено да е бил под наблюдението на социалните служби“, заяви общинският съветник по социалните въпроси на Лече Андреа Гуидо.

18-годишен българин наръга и обезобрази мъж в Италия

„Не сме имали информация за непълнолетния, не е бил обект на социални грижи и през месеците си на пребиваване в Италия не е създавал никакви проблеми“, каза главният обвинител към прокуратурата за непълнолетни Симона Филони. Тя потвърди, че младежът не е посещавал училище, като от време на време е помагал на бившия приятел на майка си с дребни задачи.

В неделя сутринта - с брат си и приятеля, които по-късно са били на мястото на трагедията - Иванов прекарал няколко часа на плажа. Вечерта се върнал в града, след което настъпил инцидентът - "игра, превърнала се в трагедия, която не му е оставила шанс", пише в. "Република".

Според разследването пистолетът, законно притежаван от 80-годишния собственик на жилището, е бил съхраняван в кутия, поставена върху гардероб в спалнята. Тримата са започнали да боравят с оръжието. 17-годишният най-вероятно не е знаел, че пълнителят е празен, но че в цевта има вече поставен куршум.

Момчето е насочило оръжието към главата си, в областта на дясното слепоочие. „Стига, плашиш ме“, казал приятелят му. Въпреки това 17-годишният натиснал спусъка, без да прецени риска и последиците. По това време бившият партньор на майка му е спял и не е забелязал нищо. Събудил се е от изстрела.

Разследването продължава, като се очакват резултатите от изследването за наличие на следи от барут по ръцете и дрехите на брата и приятеля на жертвата.