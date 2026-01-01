Никол Караджова, 28-годишна българска гражданка, живееща в италианския град Нарни, е починала, съобщи umbriaon.it. Младата жена наскоро претърпя втора чернодробна трансплантация след тази през 2021 г. в Анкона, която беше последвана от хронично отхвърляне на новия орган.

Последната интервенция, извършена в Университетската болница в Падуа от професор Умберто Чило - водещ експерт в областта на чернодробните трансплантации, последва изключително трудната борба на младата жена.

Новината за нейната кончина предизвика дълбока скръб в Италия.

Адвокат Матео Тофанели, който подкрепяше Никол в борбата ѝ за живот, си я спомня така: „Тя беше чиста душа и се бореше с всички сили. Когато я срещнахме за първи път, видяхме в очите ѝ невероятна воля да се бори. Нашата професия, отвъд документите и съдебните зали, често е и тази на изповедници и пазители на радостите, надеждите и скърбите на хората. Много често е невъзможно да се спре нещо неизбежно, но в този случай от онези, които е трябвало, е можело да се направи повече. Искаме да изкажем нашата огромна благодарност на професор Чило и неговия медицински екип за изключителната човечност, която проявиха в тази изключително деликатна ситуация. Завършвам с един цитат: „Любовта е единственото лекарство срещу смъртта: онези, които са обичани, никога не умират напълно“. Благодаря ти, Никол“.