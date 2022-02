Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна. Това заяви външният ни министър Теодора Генчовска, след като президентът Владимир Путин стартира военна операция в Източна Украйна. “Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право”, заяви още Генчовска чрез Туитър профила си рано тази сутрин.

Генчовска отмени и посещението си в Украйна. Тя трябваше да проведе разговори с украинските власти заедно с външните министри на Литва, Латвия и Естония и мисия на ОССЕ. Причина за отмяна на дипломатическата мсия на министър Генчовска е напрегнатата ситуация в Украйна и съпътстващите я рискове, съобщиха от външно министерство.

Украйна въвежда военно положение, обяви президентът на страна Володимир Зеленски. Очаква се окончателното решение за това да бъде взето на извънредно заседание на Съвета за сигурност на страната.

От полунощ тази нощ влезе в сила и извънредното положение в страната.



Във видео съобщение, публикувано във Facebook, след като руският президент Владимир Путин обяви началото на военна операция срещу Украйна, Зеленски добави, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Джо Байдън.







Конкретната тема на разговорите ще стане ясна по-късно

за да се скрият от руските ракети.

Над столицата вият сирени, съобщава още украинската медия UA. Хиляди граждани на Киев изпълниха подземните метростанции, за да търсят убежище. Президентът Володимир Зеленски обяви военно положение в страната

Around 7am over there now and this is what everyone is hearing … My heart is breaking !!!