Властите в Киев са призовали гражданите незабавно да намерят укрития, за да се скрият от руските ракети.

Над столицата вият сирени, съобщава още украинската медия UA. Хиляди граждани на Киев изпълниха подземните метростанции, за да търсят убежище. Президентът Володимир Зеленски обяви военно положение в страната

Around 7am over there now and this is what everyone is hearing … My heart is breaking !!! pic.twitter.com/YrA0tdk6zN