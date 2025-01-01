Хиляди военослужещи, ветерани и редови граждани се събраха в столицата на Великобритания - Лондон, където британският крал Чарлз Трети оглави годишната Национална церемония в памет на загиналите във войните, съобщи Асошиейтед прес.

Церемонията започна в 11:00 ч. местно време (13:00 ч. бълг. вр.) с двуминутно мълчание, последвано от артилерийски салют и изпълнение на оркестъра на Кралската морска пехота.

Британският монарх, облечен във военна униформа, положи венец от червени хартиени макове под военния мемориал близо до сградата на парламента.

Националната церемония в памет на загиналите британски войници се провежда всяка година в последната неделя преди годишнината от края на Първата световна война – 11 ноември 1918 г.

Самият вторник ще бъде честван по традиция като Деня на паметта (Remembrance Day). Днес се отбелязва Неделята на паметта (Remembrance Sunday).

Подобни церемонии се състоят и в десетки други градове във Великобритания, както и в британските военни бази в чужбина.

Престолонаследникът принц Уилям последва днес баща си под звуците на оркестъра и също положи венец на паметника с надпис "Славните мъртви". В церемонията участваха и други членове на кралското семейство, включително най-малкият брат на краля – принц Едуард.

Друг брат на Чарлз Трети - бившият принц Андрю, не присъства, след като миналия месец кралят го лиши от титлите му и го изгони от кралската резиденция заради връзките му с покойния скандален финансист Джефри Епстийн, осъден за секстрафик, отбелязва АП.

Венци бяха положени и от министър-председателя Киър Стармър, политически лидери и дипломати от страните от Общността на нациите (преди наричана Британската общност).

Кралица Камила и други членове на кралското семейство наблюдаваха церемонията от традиционното си място на балкона на Министерството на външните работи.

Много от венците бяха изработени от червени макове - символ на почит към загиналите във войни във Великобритания и други страни. Символът е вдъхновен от цветята, цъфтели по бойните полета на Франция и Белгия по време на Първата световна война, прославени в поемата на Джон Маккрей "В полетата на Фландрия".