Китайският министър на външните работи Ван И предупреди днес пакистанския си колега Исхак Дар, че следващият етап от преговорите между САЩ и Иран, при които Пакистан е посредник, ще бъде по-труден, предаде Франс прес.

"Предвидимо е, че в сравнение с първия етап, вторият ще бъде по-труден", е казал Ван в телефонен разговор с Дар, става ясно от изявление на Министерството на външните работи на Китайската народна република.

Ван е заявил още, че Съветът за сигурност на ООН "също трябва да изиграе по-значима роля".

"Сегашният консенсус е далече от край, по-скоро е нова начална точка", добавил той.

"Установяването на траен мир в Близкия изток и региона на (Персийския) залив все още изисква постоянни усилия от всички страни", заявил още Ван И, отбелязвайки, че Китай има желание да работи с Пакистан за постигането на тази цел.

"Не бива да има връщане назад, още по-малко към използването на сила", казал китайският външен министър.