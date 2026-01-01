След сключването на примирие, беше оповестен списъкът с искания на Иран, отправен към президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред тях се откроява шокираща такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток, съобщиха The Mirror и „Би Би Си“, пише NOVA .

Във вторник вечерта Вашингтон и Техеран се споразумяха, за да избегнат безпрецедентна ескалация на конфликта в Близкия изток. Президентът на САЩ беше поставил срок до 3 часа българско време за постигане на споразумение, предупреждавайки, че „цялата цивилизация може да загине тази нощ“, като така засили предишните си заплахи за удари по мостове и електроцентрали.

В последния момент Тръмп потвърди чрез платформата Truth Social, че планираният удар е отменен, обявено е „незабавно примирие“ и Ормузкият проток е отново отворен.

Президентът на САЩ написа: „Съгласявам се да спрем бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“

Той допълни: „Получихме 10-точков план и смятаме, че той е подходяща основа за преговори. Почти всички спорни точки между САЩ и Иран са били съгласувани, но двуседмичният период ще позволи окончателното финализиране на споразумението“.

10-точковият план на Иран включва:

► Гаранция, че Иран няма да бъде атакуван отново

► Постоянен край на войната, а не само временно примирие

► Прекратяване на израелските удари в Ливан

► Премахване на всички американски санкции срещу Иран

► Прекратяване на всички регионални военни действия срещу иранските съюзници

► В замяна, Иран ще отвори Ормузкия проток за преминаване

► Иран ще въведе такса от 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през протока

►Таксите ще бъдат разделяни между Иран и Оман

► Иран ще предостави правила за безопасно преминаване през протока

► Таксите ще бъдат използвани за възстановяване и реконструкция, а не за репарации

Според информация на „Ройтерс” Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин в края на седмицата, преди предстоящата среща между представители на САЩ и Иран в Пакистан, съобщи високопоставен ирански представител.

По думите му евентуалното отваряне ще зависи от постигането на споразумение за рамката на преговорите. „Ако се постигне договореност, проливът може да бъде отворен ограничено, под контрола на Иран“, заяви представителят.

Той допълни, че всички кораби ще трябва да координират преминаването си с иранските военни, като подчерта, че примирието остава крехко. „Предпочитаме траен мир, но Иран не се страхува да се върне към война, ако САЩ поемат по този път“, каза още той.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол, а всяко ограничение или контрол върху преминаването през него оказва пряко влияние върху глобалните енергийни пазари.