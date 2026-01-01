Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид изрази остра критика към обявеното примирие между САЩ и Иран, определяйки го като стратегически провал за премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес.

Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран.

"Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа", написа Яир Лапид в социалната мрежа "Екс".

Според него Израел дори не е бил част от консултациите при вземането на решение относно собствената си национална сигурност.

"Армията постигна всичко, което бе поискано от нея, а населението показа забележителна устойчивост. Нетаняху обаче се провали политически и стратегически и не успя да постигне нито една от целите, които си беше поставил", посочи Лапид.