Израел бе подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предаде ДПА.
Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии.
🚨URGENT - Iran launches a new wave of missiles toward Israel 10 minutes after Trump announces a two-week ceasefire, according to the Israel Defense Forces. pic.twitter.com/xugCrjso5S— K13 News (@K13News) April 7, 2026
Израелската армия заяви в "Телеграм", че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.