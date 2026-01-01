Израел бе подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предаде ДПА.

Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии.

Израелската армия заяви в "Телеграм", че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.