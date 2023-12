Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан обиколи руините на израелските общности, които "Хамас" атакува на 7 октомври. Нападателите убиха повече от 1200 израелци и взеха 240 души като заложници, повечето от които - цивилни, съобщава Voice of America (VOA).



Хан изслуша показанията на оцелели и членове на семействата на заложниците, които определиха атаката като "сериозно международно престъпление, което шокира човечеството".



"Вземането на заложници е нарушение на Женевската конвенция и аз призовавам за незабавното освобождаване на всички и за тяхното безопасно връщане при семействата им", казва Хан.



Адвокатите на семействата на заложниците и изчезналите сформират група и заявяват, че искат Хан незабавно да започне разследване, пише Voice of America (VOA). В Ивицата Газа се извършва безумен геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, казват те.



Но палестинците твърдят, че Израел е страната, която нарушава международното право с военната си кампания в Газа. По данни на контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването към момента в Ивицата са убити повече от 15 000 души, повечето от които жени и деца.



Прокурорът Хан говори за палестинските военни престъпления и исковете срещу Израел, когато се срещна с лидери на властите в Рамала на Западния бряг. Много тамошни правозащитни организации бойкотираха посещението му, обвинявайки го, че предпочита израелските искове пред дългогодишните палестински обвинения.



"Говорих с хора, които също са загубили свои близки - деца, съпрузи, родители в Газа. Казах го кристално ясно: законът не е някакъв козметичен детайл, който може да бъде пренебрегнат, това е основно изискване и трябва да се спазва", казва Хан.



Освен делото пред Международния наказателен съд, заведено от семействата на израелските жертви, държавата Израел ще проведе военни процеси срещу около 900 бойци на "Хамас", арестувани на 7 октомври, предаде Voice of America (VOA).