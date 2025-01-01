Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в ивицата Газа, след като влезе в сила първата фаза от примирието между Израел и "Хамас", а израелската армия започна поетапно изтегляне от райони в крайбрежната територия, съобщи Ройтерс.

Дълга колона от хора се придвижва на север към град Газа, който само преди дни беше мишена на едни от най-тежките израелски атаки от началото на войната. "Слава Богу, къщата ми още е цяла", каза 40-годишният Исмаил Зайда в град Газа. "Но всичко около нас е разрушено, съседите ми нямат домове, цели квартали са сринати".

Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес. Правителството на Израел одобри споразумението с "Хамас" в ранните часове на петък, което проправи път за частично изтегляне на войските и пълно прекратяване на бойните действия в рамките на 24 часа.

Мир под съмнение: Споразумението между израелци и палестинци е факт, доверието – не

По споразумението "Хамас" трябва да освободи 20 живи израелски заложници в рамките на 72 часа, след което Израел ще освободи 250 палестински затворници, както и около 1 700 задържани след нападението на "Хамас" преди две години.

След задействането на примирието се очаква камиони с храна и медицинска помощ да потеглят към Газа, за да подпомогнат стотиците хиляди хора, които от месеци живеят в палатки, след като израелските сили за отбрана унищожиха домовете им и изравниха цели градове.

Първият етап от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на двегодишния конфликт предвижда израелската армия да се изтегли от някои от основните градски райони, макар че ще запазят контрол върху около половината от територията на ивицата.

В телевизионно обръщение премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат в Газа, за да осигурят демилитаризацията на територията и разоръжаването на "Хамас" в следващите етапи от плана на Тръмп.

В южния град Хан Юнис израелски войски се изтеглиха от източните райони край границата, но жители съобщиха, че са чули танков обстрел. В бежанския лагер Нусейрат военнослужещи демонтирали позиции и се насочили към израелската граница, но други останали, след като през нощта се чула стрелба. Израелски сили се изтеглили и от крайбрежния път към град Газа.

"Щом чухме за примирието, веднага се зарадвахме и тръгнахме към домовете си в Газа", каза 40-годишният Махди Сакла. "Разбира се, няма домове, те са разрушени. Но сме щастливи дори да се върнем върху развалините. Това също е радост. Две години страдахме, местейки се от място на място."

Войната задълбочи международната изолация на Израел и дестабилизира Близкия изток. Това прерасна в регионален конфликт, който въвлече Иран, Йемен и Ливан. Войната постави на изпитание и отношенията между САЩ и Израел, след като Тръмп изрази своята липса на търпение към Нетаняху и го притисна да приеме споразумението.

И израелци, и палестинци приветстваха сделката, която е най-голямата крачка към край на двегодишната война, в която загинаха над 67 000 палестинци. Действащият лидер на "Хамас" Халил ал Хая САЩ и други посредници са гарантирали, че войната вече е приключила.

Все още се смята, че в Газа има живи 20 израелски заложници, 26 са обявени за мъртви, а съдбата на двама все още е неизвестна. "Хамас" заяви, че откриването на телата на заложници може да отнеме повече време от освобождаването на живите.

Все още не е публикуван списъкът с палестинците, които ще бъдат освободени в замяна на израелските заложници, а "Хамас" настоява сред тях да има някои от най-известните палестински затворници.

Не са договорени и следващите стъпки от 20-точковия план на Тръмп, включително кой ще управлява разрушената Газа след края на бойните действия и каква ще е съдбата на самия "Хамас", който отказва да се разоръжи.

Министерството на вътрешните работи на групировката обяви, че ще разположи сили за сигурност в районите, от които израелската армия се е изтеглила, но не е ясно дали бойците ще се появят отново по улиците - нещо, което Израел вероятно би приел като провокация.

Тръмп заяви, че ще посети региона в неделя, вероятно за церемония по подписването на споразумението в Египет. Председателят на Кнесета Амир Охана го покани да говори пред израелския парламент.