Израелската армия обяви, че четвъртото тяло, предадено предната вечер от Хамас, не е на заложник от Газа.

„След приключване на изследванията, проведени от Националния институт по съдебна медицина“, се оказва, че „четвъртото тяло, предадено на Израел от Хамас, не съответства на нито един от заложниците“, се посочва в съобщение на армията, цитирано от АФП.

Съгласно споразумението за размяна, подписано от Израел и Хамас в рамките на примирието, спонсорирано от американския президент Доналд Тръмп, палестинското ислямистко движение се ангажира да върне всички заложници, които все още се държат в Газа.