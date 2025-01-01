Палестинското ислямистко движение "Хамас" е информирало посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи в. "Таймс ъв Израел". С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката.

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Междувременно, според в. "Таймс ъв Израел", ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкри самоличността на предадените тела на мъртви заложници.

Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.