В Израел нараства общественото напрежение след като палестинската групировка Хамас предаде телата само на четирима от 28 загинали заложници. Роднини на мъртви заложници дори призоваха за прекратяване на примирието, заявявайки че щом "Хамас" нарушава сделката, заслужава да получи сериозен отговор, предава БНР . Същевременно в съвместна декларация САЩ, Турция, Катар и Египет приветстваха мирното споразумение в Газа и обещаха да работят заедно за неговото запазване чрез дипломатически ангажимент и преговори, а не чрез използване на сила или продължителен конфликт.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда, че в допълнение към оцелелите, телата на всички загинали заложници трябва да бъдат предадени в рамките на 72 часа. Израелската армия по-рано заяви, че не очаква всички тела да бъдат предадени в срок. Медиите отбелязват, че масовите разрушения в ивицата Газа може да затруднят намирането на всички тела.

Докато освободените от Израел заложници преминават през медицински прегледи, израелските медии съобщават за изпитанията, на които са били подложени, включително глад и мъчения.

В Газа много от стотиците палестинци, освободени след като са били държани без обвинение от Израел по време на войната, твърдят, че са били изтезавани и малтретирани. Някои от тях, които са очаквали да се съберат отново със семействата си, установяват, че близките им са били убити.

По време на срещата на върха за Газа в Египет президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за нова ера на мир в Близкия изток и изрази убеденост, че войната между Израел и "Хамас" е приключила.

Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден" и заяви, че Великобритания може да играе ключова роля в наблюдението на спазването на примирието.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка "Хамас" след сключването на примирието. В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази готовност Италия да участва в бъдещи стабилизационни сили в Газа.

По-нататъшните етапи от постигнатото споразумение включват изтегляне на израелските войски от Газа, разполагане на международни сили за стабилизиране и разоръжаване на "Хамас".