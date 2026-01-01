Службите за национална сигурност в Гърция разследват масово купуване на земя и имоти, включително изоставени къщи и заведения на много ниски цени. Във фокуса са основно сделки, сключвани с турски граждани, но през български юридически лица.

Депутати от националистическата партия „Гръцко решение” призовават за промяна на законодателството, което регулира правата на чужденците да притежават имоти. Властите пък проверяват произхода на средствата и мотивите за засиления интерес към областта Еврос.

„Има такава дискусия в парламента в последните дни. Тя е свързана и с конфликт между митрополита на Александруполис и лидера на „Гръцко решение”, който го обвини, че е разпродал църковно имущество на българи”, коментира за NOVA адвокат Константина Харизанова. По думите ѝ обвиненията не са свързани с незаконни действия, а са в чисто морален аспект.

Темата обаче не била отсега. „Още миналата година през март постъпи парламентарно искане от 11 гръцки депутати, свързано с изкупуването на имоти в гранични и стратегически райони на южната ни съседка. Според тях това са сделки, зад които стоят най-вече турски капитали. Депутатите изискват от гръцкото правителство да обясни какви мерки възнамерява да вземе, за да ограничи този процес, както и да се провери кой стои зад тези покупки и дали те са с чисто инвестиционна цел”, обясни адвокат Харизанова.

Тя допълни, че само до края на 2024 г. турските инвестиции в Гърция надвишават 485 милиона евро, което е с 269% повече в сравнение с 2023 г.

Що се отнася до българите, инвестирали в Гърция, тя не очаква да имат проблеми.

„Законодателни промени се очакват, но те ще се отнасят основно до чуждестранните купувачи, които не са граждани на държави от ЕС. За тях така или иначе има ограничения, особено за физическите лица. Българите, като граждани на Европейския съюз, имат пълна свобода и по нищо не се различават от гърците при покупка на имоти”, каза адвокат Харизанова.