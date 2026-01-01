Гръцките фермери премахнаха тракторите и другите превозни средства от повечето магистрали и ключови гранични пунктове след повече от 50 дни, след като протестиращите стигнаха до извода, че не могат да извоюват допълнителни отстъпки от правителството.

Отстъплението, решено късно на 20 януари, последва две срещи през последните дни между делегации на протестиращите земеделци и премиера Кириакос Мицотакис, съобщи в. „Катимерини“. Повечето представители на фермерите, участвали в разговорите, вече бяха отворили пътищата за движение, като бяха оставили част от тракторите край пътното платно в готовност – предварително условие, поставено от дясноцентристкото правителство за провеждането на срещите.

Протестиращите настояват за по-високи субсидии и данъчни облекчения, позовавайки се на рязко нарастващите производствени разходи. Кабинетът частично откликна на исканията им, като се позова на бюджетни ограничения и предупреди, че продължителните блокади на пътища ще доведат до полицейски действия срещу демонстрантите.

Част от фермерите, участвали в местни срещи за оценка на ситуацията, са настоявали протестите да продължат, но мнозинството е решило, че макар да не е удовлетворено от отговора на исканията им, на този етап трудно може да се постигне повече.

Земеделците взеха решение да оставят машините си паркирани край пътя в района на Малгара, в Централна Гърция, без конкретни планове отново да блокират магистралата. По-късно днес протестиращи от района на Кардица в Тесалия ще се съберат, за да решат какви ще бъдат следващите им действия.