Земеделци от четири пътни блокади в Северна Гърция демонтираха барикадите си след срещата с премиера Кириакос Мицотакис на 19 януари, съобщи „Катимерини“.

Мицотакис започва нов кръг преговори с протестиращите фермери

Сред първите, които напуснаха, бяха протестиращите, разположили се на кръстовището „Зелени светлини“ в източната част на Солун, както и на възела Ниселио в област Иматия. Земеделците от Дервени, край Солун, също започнаха да се изтеглят с тракторите си, но планират по-късно да се съберат отново на блокадата при Малгара, близо до Солун, за да вземат решение за бъдещите си действия.

В Арта, в северозападната част на Гърция, земеделците сложиха край на 50-дневната блокада на Йонийската магистрала, като организираха автопоход през центъра на града. Вангелис Бетсас, председател на Земеделската федерация на Арта и участник в понеделнишката среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис, заяви, че протестите на земеделците ще продължат, но в други форми.