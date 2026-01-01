Възможността земеделци да се отправят с трактори към Атина обсъжда днес Националният комитет на земеделските блокади, който заседава в Палама, област Кардица, Централна Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Предложението предвижда тракторите да останат по ключови пътни артерии, а част от протестиращите да се придвижат към гръцката столица с трактори, леки автомобили и автобуси, за да проведат масов земеделски протест на централния площад „Синтагма“., предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Обсъжданията се провеждат на фона на продължаващите блокади по пътищата в Северна Гърция и след срещата на представители на земеделците с министър-председателя на страната Кириакос Мицотакис. Днес представители на 14 земеделски блокади ще разговарят отново с правителствена делегация в офисите на вицепремиера, за да обсъдят нерешени проблеми, свързани с изплащането на субсидии и с административни изисквания, които, по думите на земеделците, оставят хиляди производители без дължимите плащания.

Електронното издание на в. „Катимерини“ цитира премиера на страната Кириакос Мицотакис, който предупреди, че пътните блокади трябва да бъдат прекратени в рамките на 48 часа, като в противен случай властите ще пристъпят към прилагане на закона, включително и с намеса на полицията. По думите му правителството е изчерпало границите на търпимостта си след повече от 45 дни протести, които, според него, създават сериозни затруднения за обществото и икономиката.

Протестиращите земеделци сигнализират и за проблеми при кръстосаните проверки в системите за контрол. Според земеделските организации особено засегнати са региони в Северна Гърция, включително областите Серес и Драма, където много земеделци не могат да получат субсидиите си заради незавършени прехвърляния на собствеността върху земи, които обработват под наем.

След срещата с правителството днес земеделците се очаква да се върнат по блокадите, за да информират колегите си за резултатите от разговорите и да вземат решения за по-нататъшните си действия. Представители на протестиращите заявиха, че евентуални промени в протестната стратегия се очакват от четвъртък.

От страна на правителството беше съобщено, че са договорени подобрения по три мерки за подкрепа на земеделския сектор, съобразени с фискалните възможности и европейското законодателство. Те включват възстановяване на част от акциза върху дизеловото гориво, включване на определени категории производители в намалената тарифа за електроенергия и предоставяне на помощи de minimis за производители на люцерна, засегнати от кризата с шапа в животновъдството.

Въпреки това земеделците подчертават, че проблемите остават сериозни. По думите на представители на блокадите, много производители не могат да работят земите си, а животновъдите са понесли тежки загуби. Те настояват за конкретни и „смели решения“, които да позволят отваряне на пътищата и нормализиране на дейността в сектора.