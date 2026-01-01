След маратонски преговори гръцкото правителство и протестиращите фермери се доближиха до открита конфронтация. Част от фермерските организации отказаха да участват в разговорите с министър-председателя Кириакос Мицотакис и настояха за ескалация на пътните блокади.

Мицотакис се срещна с представители на 14 блокадни пункта и земеделски организации в разговор, продължил три часа и половина, белязан от остри спорове и повишен тон.

След срещата премиерът отправи предупреждение, определено от правителствени източници като 48-часов ултиматум към групите, които продължават да блокират пътища, като посочи, че още на 15 януари властите могат да се намесят, съобщи в. „Катимерини“.

„Правителството изчерпа границите на своето разбиране към сектор, който подкрепя от години. След 45 дни това изпитание не може да продължава“, заяви Мицотакис. Той обвини това, което определи като партийно мотивирано малцинство на някои блокади, че „открито изнудва обществото“, и подчерта, че няма да бъде толериран „изнудване, беззаконие или абсурд“.

По думите на правителствени източници, срокът има за цел да даде възможност на отказващите да отворят пътищата, като се подчертава, че продължаването на блокадите ще доведе до прилагане на закона, включително евентуални полицейски действия. До момента Министерството на защита на гражданите се въздържаше от подобна намеса, но предупреди, че заповед ще бъде издадена, ако блокадите останат.

Земеделците, които не присъстваха на срещата, се очаква да предложат изпращане на трактори в Атина и да настояват за разговори с премиера в първоначално заявения от тях представителен формат.

Въпреки напрежението участници в преговорите определиха дискусията като конструктивна, като се позоваха на нейната продължителност и широкия кръг от засегнати теми. Обсъдени бяха 20 въпроса, сред които поземлената собственост, земеделските субсидии, производствените разходи, зеленият преход, напоителната инфраструктура, недостигът на работна ръка, климатичните промени и сушата, застрахователните правила и заболяванията по животните.

Мицотакис определи срещата като „много съдържателна и откровена“ и обяви мерки, включително най-ниската цена на електроенергията за фермерите в Европа, която ще важи и за онези в разсрочено плащане, ако спазват условията в рамките на година. Той заяви, че земеделците няма да плащат специален акциз върху дизеловото гориво, нито ДДС върху съответната отстъпка, както и че ще бъдат въведени специални разпоредби за компенсиране на загуби в производството на фуражи, свързани с шарка по овцете и козите.

Правителството съобщи още, че ще бъде създадена специална комисия по въпросите на животновъдството, с фокус върху овладяването на заболяването и възстановяването на стадата в районите, където животните са били умъртвени. Преговорите ще продължат на експертно равнище, докато властите разглеждат допълнителен списък с искания, внесен от земеделците.