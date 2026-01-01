Няколко влиятелни фермерски организации в Гърция обявиха, че няма да участват в насрочените за днес разговори с премиера Кириакос Мицотакис и обсъждат разширяване на протестните действия, включително възможен митинг с трактори в Атина.

Групите, представляващи областите Лариса и Кардица в Централна Гърция, както и остров Крит, съобщиха, че възнамеряват да свикат нова среща с други фермерски сдружения, на която да решат следващите си стъпки, съобщи в. „Катимерини“.

Пред телевизия „Скай“ председателят на фермерския съюз в Кардица Костас Дзелас обвини правителството в „подигравка“. По думите му земеделските производители продължават да очакват премиерът да приеме и други представители на фермери, животновъди, рибари и пчелари, които ще пътуват до Атина от името на участниците в пътните блокади.

Дзелас заяви, че след консултации с протестиращи от различни части на страната и среща на пътния възел Никея в Централна Гърция, в която са участвали над 1000 души, фермерите единодушно са решили да не приемат условията, предложени от правителството.

Той разкритикува решението на кабинета да насрочи две отделни срещи – в 13:00 и 15:00 часа, като подчерта, че предвиденото време за разговори е крайно недостатъчно. Дзелас обвини дясноцентристкото правителство на Мицотакис в опит да раздели фермерската общност.