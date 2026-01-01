Гръцките фермери намалиха часовете на блокадите, но не се оттеглят. Отново преговарят с правителството, пише БНР .

Фермерите продължават преговорите с правителството, което наложи промяна на плановете за протести днес. В знак на добра воля земеделците днес съобщават само за символично затваряне на пътища за около час. До няколко дни ще се срещнат с премиера Кириакос Мицотакис за обсъждане на исканията им, но правителството настоява за оттегляне на тракторите от пътищата. Земеделците решиха, че няма да освободят пътищата от техниката, но няма и да затварят за движение.

Движението на всички видове автомобили е свободно в посока Александруполис – Солун.

По магистралата Солун - Атина остават местата за традиционни блокади, но не спират движението. Следобед ще блокират за час. Полицията и днес пренасочва движението на три места по обходни маршрути.

По отношение на блокадите на границите фермерските съюзи по места решават дали ще протестират. Остава риск за преминаване на товарни автомобили.

От търговската камара на Гърция се обърнаха към правителството и земеделците да се вземат спешни мерки за свободно движение на стоки, защото производствени компании са без необходимите материали, което оскъпява крайната продукция.