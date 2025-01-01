Германски иманяр, открил римско съкровище през 2017 г. близо до град Бьорсум в провинция Долна Саксония, го предаде на властите с осем години закъснение, предава ДПА.

Находката включва около 450 сребърни монети, няколко сребърни кюлчета, златен пръстен и златна монета от I век сл. Хр.

Според местния вестник Hildesheimer Allgemeine Zeitung иманярът е предал находката на полицията едва през април тази година.

Съкровището се нарежда „сред първите пет, а може би дори и първите три в Долна Саксония по размер“, коментира Себастиан Месал – археолог, който се занимава със случая. „Откритието е от огромно научно значение“, казва Месал пред вестника.

Прокуратурата в Хилдесхайм е разследвала 31-годишния иманяр за присвояване, но е прекратила делото поради изтичане на давностния срок. Мъжът признал, че първоначално е скрил съкровището у дома си от страх от последствията. Археолозите вече са проучили напълно мястото и са открили още монети.

Не е ясно дали съкровището е било заровено от римляните или е било скрито от германски племена. Месал и неговият екип сега се надяват да получат по-добра представа за живота и търговските отношения в региона по време на ранната Римска империя.