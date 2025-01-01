Френското правителство обяви, че започва официална процедура за временно спиране на онлайн платформата на модния гигант Shein, докато компанията не докаже пълно съответствие с френските закони и регулации.

Кабинетът на премиера уточни, че в рамките на 48 часа отговорните министри ще извършат първоначална проверка.

Решението идва след като френските власти започнаха разследване срещу Shein заради продажбата на секс кукли с детски черти на платформата — случай, който предизвика обществено възмущение и официална намеса на прокуратурата в Париж. Компанията по-късно премахна продуктите и временно затвори секцията за „възрастни“, но властите настояват, че тя трябва да докаже пълно съответствие с изискванията на френското законодателство, преди достъпът до сайта да бъде възстановен.

Засега Shein не е коментирала официално действията на френското правителство. Днес в Париж беше отворен първият физически магазин в света на китайския гигант.