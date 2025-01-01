Kоординирана полицейска операция във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа, съобщават от Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст).

Както вече е известно, четирима български граждани бяха задържани за „черно тото“ и пране на пари, както съобщиха на брифинг на Софийска градска прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група.

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са спортисти извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.“, съобщава Евроюст.

Първите подозрения възникнали, след като разследващите забелязали внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засилило допълнително, когато в няколко държави били открити идентични зaлози, насочени към едни и същи тенисисти. Зaлозите най-често били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за зaлагания са били откривани изключително за тези транзакции.

Разследването показало, че центърът на операциите е бил в България, където се извършвали дейностите и се координирали посредниците в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.