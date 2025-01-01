Софийска градска прокуратура (СГС), Национална следствена служба (НСлС) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП-МВР) дадоха подробности във връзка с европейските заповеди за разследване и в изпълнение на европейските заповеди за арести, издадени от френските власти, относно организирана престъпна група за корупционни практики и измами, свързани с оторизирани спортни мероприятия.

По настояване на френските власти са задържани четирима мъже с българско гражданство, някои от тях имат и друго, посочиха от прокуратурата и допълниха, че те нямат съдебно минало. Предстои прокуратурата да внесе в СГС искане за постоянен арест. Събрани са и необходимите доказателства, заяви прокурор Ангел Кънев.

Четиримата ще бъдат изправени пред съда във Франция, но това не означава, че те са единствените обвиняеми. Става дума за трангранична престъпна група, в която участват много хора. Задържаните четирима не са най-ниско ниво или най-малкото звено във въпросната схема, каза още прокурорът. Най-тежкото наказание по това обвинение, според френските закони, е 10 години затвор.

Към момента все още няма уточнение за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации. Това е дейност, която е извършвана дълго време, а не еднократен акт - утежнено пране на пари, допълни прокурор Кънев.

От Френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалност и да не се разгласяват параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие.

"В края на април е постъпила европейската заповед за разследване в координация с Евроджъст, предприети са още тогава мерки, планирани са множество действия по разследването, установяване на имущественото състояние на лицата, които са заподозрени. Предприети са действия при строга конфиденциалност. Дори преди самите претърсвания разследващите нямаха представа къде отиват и какво ще претърсват", уточни говорителят на НСлС Мариан Маринов.