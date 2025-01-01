Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения, и ще подобри възможностите за тяхното засичане, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

Инцидент със самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив, подозират руска атака

До изказването му се стигна след инцидента вчера, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена напът към България. Българските власти подозират, че смущението се дължи на намеса от Русия, каза говорител на ЕС.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече страната му да е замесена в инцидента.