Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи днес МС Ен Би Си Нюз, като се позова на свои източници, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е била в състояние да провери информацията по независим източник. Засега няма и коментар от представители на ФБР.

Според телевизионния канал става дума за двудневно посещение, по време на което Пател ще посети Москва и Санкт Петербург.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил пред ТАСС, че няма какво да коментира по отношение на информацията за посещението на директора на ФБР, "защото подобни посещения почти никога не се обявяват предварително".