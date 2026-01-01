България е поставена на 71-о място по свобода на медиите в годишния индекс на неправителствената организация „Репортери без граници“, се посочва на сайта на организацията. Това е спад с едно място спрямо миналата година.

В индекса са поставени общо 180 държави от цял свят. В общата част на доклада на „Репортери без граници“ се отбелязва, че в България и в Гватемала, която е на 128-о място в класацията, съдебни дела, известни като дела-шамари, се използват срещу журналисти.

В същия раздел, в който се говори за България, се посочва и, че в Индонезия (129-о място), Сингапур (123-то място) и Тайланд (92-ро място) политическите и бизнес елити също се възползват от правна система, която не успява достатъчно да защити медиите. Тези правни злоупотреби се срещат и в сравнително високо класирани страни, като Франция (25-о място), се констатира в същия раздел на общата част на доклада.

На интерактивната карта към индекса България е оцветена с кафяво цвят, което означава, че ситуацията със свободата на медиите е дефинирана като „проблематична“ от „Репортери без граници“.

Със зелен цвят са по принцип страните, в които състоянието със свободата на медиите е добро, а в червен цвят на картата са страните, в които състоянието е много зле. В оранжево са оцветени страните, в които състоянието е трудно, а с жълто са оцветени страните, в които състоянието е задоволително.