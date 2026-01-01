Владимир Путин
Владимир Путин / БТА

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е посетил руския президент Владимир Путин в дома му по случай 74-ия му рожден ден, съобщи Кремъл.

Шрьодер е обект на критики и санкции заради запазването на близките си отношения с руския лидер след началото на войната в Украйна.

„Вчера сутринта президентът Путин разбрал от медиите, че Герхард Шрьодер е в Москва по работа. Президентът поканил стария си приятел да се присъедини към него“, съобщи Кремъл в Telegram.

Кремъл публикува снимки, на които двамата мъже се ръкуват. Путин навърши 74 години на 7 октомври, предаде АФП.

Миналата седмица руски медии съобщиха, че Шрьодер е назначен в надзорния съвет на руската верига супермаркети „Хиперглобус“, която преди е била собственост на германската група „Глобус“.

Връзките на Шрьодер с Путин предизвикват безпокойство в Германия, чиито отношения с Русия са обтегнати заради войната в Украйна. Бившият канцлер беше лишен от част от привилегиите, полагащи му се като бивш ръководител на германското правителство.

Шрьодер ръководи Германия от 1998 до 2005 г., а след това беше член на управителния съвет на руския енергиен гигант „Газпром“.

През май Путин предложи Шрьодер да посредничи в конфликта в Украйна. Европейските държави отхвърлиха идеята. 

БГНЕС
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