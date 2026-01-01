Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е посетил руския президент Владимир Путин в дома му по случай 74-ия му рожден ден, съобщи Кремъл.
Шрьодер е обект на критики и санкции заради запазването на близките си отношения с руския лидер след началото на войната в Украйна.
„Вчера сутринта президентът Путин разбрал от медиите, че Герхард Шрьодер е в Москва по работа. Президентът поканил стария си приятел да се присъедини към него“, съобщи Кремъл в Telegram.
Putin lädt „alten Freund“ Schröder zum Geburtstag ein – Kreml veröffentlicht Fotos https://t.co/KS3YIBJmcr https://t.co/fXUqMbtMPK— WELT (@welt) October 9, 2026
Кремъл публикува снимки, на които двамата мъже се ръкуват. Путин навърши 74 години на 7 октомври, предаде АФП.
Миналата седмица руски медии съобщиха, че Шрьодер е назначен в надзорния съвет на руската верига супермаркети „Хиперглобус“, която преди е била собственост на германската група „Глобус“.
Връзките на Шрьодер с Путин предизвикват безпокойство в Германия, чиито отношения с Русия са обтегнати заради войната в Украйна. Бившият канцлер беше лишен от част от привилегиите, полагащи му се като бивш ръководител на германското правителство.
🇷🇺🇩🇪 Former German Chancellor Schröder visited Putin yesterday, the Kremlin reported. "Vladimir Putin learned from media reports yesterday morning that Gerhard Schröder was in Moscow on business for the Globus company. https://t.co/5H1LAA4lEi— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) October 8, 2026
Шрьодер ръководи Германия от 1998 до 2005 г., а след това беше член на управителния съвет на руския енергиен гигант „Газпром“.
През май Путин предложи Шрьодер да посредничи в конфликта в Украйна. Европейските държави отхвърлиха идеята.