Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис потвърди намерението на правителството да увеличи минималната заплата в страната на 920 евро, което представлява увеличение от 40 евро спрямо сегашния размер от 880 евро, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Мицотакис обяви увеличението на заседание на правителството днес, като заяви, че мярката ще влезе в сила от 1 април.

Последното увеличение приближава правителството до целта му да повиши минималната заплата в Гърция до 950 евро до 2027 г. спрямо 650 евро през първата година от управлението му през 2019 г., посочва изданието.

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лева от 1 януари 2026 г.

Поради това, че оказва въздействие върху заплащането според стажа, заплатите в публичния сектор и социалните придобивки, увеличаването на минималната заплата до 950 евро би довело до повишаване на средната заплата до целта от 1500 евро., пише още „Катимерини“.

Отбелязва се, че минималната заплата е нараснала постепенно от 650 евро през 2019 г. до 880 евро, т.е. с 35,4%. Това се равнява на 3220 евро бруто на годишна база, което означава, че получаващите минимална заплата днес - преди да се включи предстоящото увеличение, получават допълнително сума, равна на пет минимални заплати от 2019 г. Според финансовото министерство направените увеличения надвишават инфлационния натиск в страната. Новото увеличение на минималната заплата ще се съчетае и с промени в данъчната система, като за работещите под 30 години икономическата полза е още по-голяма поради значителните облекчения и необлагаемия минимум, отбелязва ProtoThema.

Министерството на труда е насрочило пресконференция за 15:00 ч. днес (местно и българско време), на която ще бъдат представени подробности за прилагането на новите мерки.